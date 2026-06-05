Тройное ДТП в Томске: полиция ищет свидетелей аварии с пострадавшими

Место ДТП. Фото: УМВД России по Томской области

Вечером пятого июня на трассе Томск — Мариинск произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого два человека пострадали. Полиция проверяет факт нарушения правил дорожного движения по статье 12.24 КоАП РФ и разыскивает очевидцев инцидента. Информацию подтвердили в УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Киа Рио не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Ладу Гранту. После этого иномарка протаранила «Тойоту Фортунер» под управлением 57-летнего мужчины.

Водителю и пассажиру иномарки потребовалась разовая медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в несоблюдении дистанции, влечет административную ответственность в виде штрафа.

Правоохранительные органы просят граждан, ставших свидетелями аварии, откликнуться. Свидетелей ждут по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, либо просят связаться по телефону 8 (3822) 794-699.

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