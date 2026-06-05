Томичка заявила о краже кроссовера, а тот оказался изъятым из-за долгов

Жительница Томского района пыталась найти пропавший кроссовер через полицию. Фото: ФССП России по Томской области

Жительница Томского района обратилась в полицию с заявлением об угоне кроссовера «Лифан Х-60». Однако вместо поиска преступников стражи порядка выяснили, что автомобиль был законно арестован судебными приставами за неуплату кредитных обязательств. Подробности рассказали в ФССП России по региону.

По решению суда гражданка задолжала банку более 700 тысяч рублей. В отношении иномарки, являвшейся предметом залога, был вынесен запрет на регистрационные действия. Владелица игнорировала требования ведомства и не являлась на прием, поэтому машину пришлось искать самостоятельно.

Транспортное средство обнаружили в поселке Степановка с помощью сервиса «Мобильный розыск». Приложение сканирует номера припаркованных автомобилей и автоматически уведомляет сотрудников ведомства о долгах владельца. Поскольку закон позволяет проводить исполнительные действия без присутствия должника, кроссовер арестовали и отправили на эвакуаторе на стоянку взыскателя.

Спустя несколько дней женщина обратилась в отдел полиции Кировского района Томска. Разобравшись в ситуации, стражи порядка объяснили ей, что имущество конфисковано за долги. Теперь ей предстоит либо лишиться машины, либо погасить задолженность перед банками, а также оплатить исполнительский сбор в бюджет Российской Федерации. Общая сумма обязательств превысила 870 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Стрежевом вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 29-летней давности

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru