В Стрежевом Томской области Росгвардия задержала уклониста по статье 157 УК РФ

Мужчина разыскивался за неуплату алиментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Стрежевом местного жителя, подозреваемого в неуплате алиментов (статья 157 УК РФ). Правоохранители поймали беглеца после того, как он попытался скрыться при проверке документов. Об это рассказали в Росгвардии.

Инцидент произошел в утреннее время, когда наряд нес службу по маршруту патрулирования. Правоохранители заметили мужчину, который подходил под описание полученной ориентировки. При попытке проверить документы гражданин заметно занервничал и заявил, что бумаг при себе не имеет, после чего предпринял попытку скрыться.

Беглеца быстро задержали. Выяснилось, что задержанный 1983 года рождения разыскивается управлением федеральной службы судебных приставов за неуплату средств на содержание несовершеннолетней дочери. Родителям, игнорирующим свои обязанности, грозят штрафы и административный арест до 15 суток, а при повторном нарушении — уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

Задержанный был незамедлительно передан судебным приставам для дальнейшего разбирательства. Своевременное выявление таких правонарушителей помогает защитить права детей и обеспечить исполнение судебных решений на территории региона.

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