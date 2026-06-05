Стрежевчанин вину в тяжком преступлении не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, которое было совершено с целью скрыть другое преступление.

По данным прокуратуры Томской области, в августе 1997 года стрежевчанин шел по улице с другом и встретил человека, которому сдавал квартиру. Мужчина знал, что его квартирант трудится вахтовым методом и хорошо зарабатывает. Он предложил приятелю ограбить вахтовика.

Личность обвиняемого была установлена в 2025 году. Видео: СУ СК России по Томской области

Молодые люди сильно избили мужчину, однако ценных вещей при нем не нашли. Тогда стрежевчанин, опасаясь, что квартирант его узнает и заявит о преступлении в милицию, решился на убийство и задушил вахтовика.

Дело было раскрыто в 2025 году, в том числе благодаря показаниям соучастника разбоя. Стрежевчанин вину в тяжком преступлении не признал, утверждая, что товарищ его оговорил.

Приговор суда — двенадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В СК Томской области сообщили, что убийцу искала аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет следственного управления.

В прокуратуре Томской области уточнили, что уголовное дело о разбое в отношении обоих фигурантов прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Для простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое относится к категории особо тяжких преступлений, срок давности составляет пятнадцать лет. Если убийство совершено при отягчающих обстоятельствах, срок давности не применяется.

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