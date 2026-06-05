В Томской области женщину будут судить за крупный долг по алиментам

Уголовное дело будет рассматривать Колпашевский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Колпашевском районе местная жительница предстанет перед судом из-за многомиллионного долга по алиментам на содержание детей. В прокуратуре Томской области сообщили, что 39-летняя женщина еще в 2015 году была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

Дама накопила более трех миллионов рублей задолженности по алиментам, привлекалась к ответственности за их неуплату, сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело.

При лишении родительских прав, родитель теряет право на воспитание и общение, а также все права, основанные на факте родства с ребенком. Например, на алименты от повзрослевшего ребенка в старости и на использование материнского капитала.

Но обязанность платить алименты сохраняется в любом случае.

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