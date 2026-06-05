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НовостиОбщество5 июня 2026 6:50

В Томской области женщину будут судить за крупный долг по алиментам

Сумма задолженности превысила три миллиона рублей
Елена Белоусова
Уголовное дело будет рассматривать Колпашевский городской суд

Уголовное дело будет рассматривать Колпашевский городской суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Колпашевском районе местная жительница предстанет перед судом из-за многомиллионного долга по алиментам на содержание детей. В прокуратуре Томской области сообщили, что 39-летняя женщина еще в 2015 году была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

Дама накопила более трех миллионов рублей задолженности по алиментам, привлекалась к ответственности за их неуплату, сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело.

При лишении родительских прав, родитель теряет право на воспитание и общение, а также все права, основанные на факте родства с ребенком. Например, на алименты от повзрослевшего ребенка в старости и на использование материнского капитала.

Но обязанность платить алименты сохраняется в любом случае.

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