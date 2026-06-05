Приставы без предупреждения забрали иномарку у должницы из Томского района

Исполнительные действия могут проводиться в отсутствие должника Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Томска с заявлением об угоне машины обратилась жительница Томского района. Ее автомобиль «Лифан Х60» исчез с парковки жилого дома в поселке Степановка.

Только подав заявление об угоне, хозяйка иномарки узнала, что ее машину арестовали судебные приставы. В региональном УФССП сообщили, что жительница Томского района должна банку более 700 тысяч рублей.

Приставы обязаны были наложить арест на предмет залога — кроссовер «Лифан Х60».

Владелица авто машину для ареста не предоставила. Иномарку нашли с помощью сервиса «Мобильный розыск». Приложение сканирует номер автомобиля и, если у владельца есть долги, извещает об этом пристава.

Исполнительные действия могут проводится в отсутствие должника, поэтому приставы, не сообщив ничего хозяйке иномарки, на эвакуаторе отправили машину на стоянку взыскателя, то есть банка. Женщине предстоит заплатить более 870 тысяч рублей, иначе она лишится своей машины.

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