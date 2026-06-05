Период аномальной жары в Томске продлится до 11 июня

В жару не стоит выходить на улицу без головного убора Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Аномально жаркая погода не уйдет из Томска в понедельник, 8 июня. Изначально синоптики томского ЦГМС сообщали о периоде высоких температур воздуха с 4 по 8 июня. В пятницу метеорологи сообщили, что аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше ожидается до 11 июня включительно.

В жаркую погоду стоит ограничить физические нагрузки и сократить время пребывания на улице. Обезвоживание в жару повышает давление и сгущает кровь, что может привести к образованию тромбов. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма.

Открытая голова на солнце — прямой путь к тепловому удару. Нужно обязательно носить головные уборы и солнцезащитные очки. Это поможет защитить себя от перегрева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +33°С: стал известен прогноз погоды на выходные дни в Томске и области

Мокрая простыня на окне поможет томичам в жаркие дни

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru