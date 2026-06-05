Жара до +33°С: стал известен прогноз погоды на выходные дни в Томске и области

Фото: Елена Белоусова.
Первые выходные июня в Томской области будут жаркими. Столбики термометров взлетят выше отметки +30 градусов.
По прогнозу синоптиков ЦГМС, в субботу, 6 июня, в регионе осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, местами порывы ночью возможны до 12, метров в секунду, днем — до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов.
В воскресенье, 7 июня, в регионе возможны кратковременные дожди и грозы, но только на западе области. Ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем +28…+33°С.
Погодные порталы утверждают, что вторая неделя июня в Томской области также будет жаркой. Сервис «Гисметео» сообщил, что в понедельник, 8 июня, в регионе ожидается +31 градус. К пятнице, 12 июня, станет прохладнее, начнутся дожди.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мокрая простыня на окне поможет томичам в жаркие дни
Долг по алиментам более 800 тысяч рублей лишил свободы мать из Томской области
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru