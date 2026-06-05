В прокуратуре Томской области будет работать «горячая линия» на тему ЖКХ

Работа «горячей линии» для жителей Томской области организована по поручению заместителя Генпрокурора РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, в прокуратуре Томской области начнет работать «горячая линия» для жителей региона по вопросам соблюдения законов в жилищно-коммунальной сфере.

В том числе, принимаются обращения по качеству предоставляемых коммунальных услуг, состоянию инженерных систем и инфраструктуры, содержанию жилого фонда, благоустройству, тарифному регулированию, капитальному ремонту МКД и другим вопросам.

Прием обращений от томичей и жителей районов области будет проводиться с 8 по 11 июня по телефонам: 8(3822)55-10-22, 8(3822)55-10-23.

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