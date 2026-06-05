Томич отправится в колонию за то, что воспользовался чужой банковской картой

Гособвинитель настаивала на наказании, связанном с изоляцией от общества. Фото: Прокуратура Томской области

Ранее судимый житель Томска приговорен к лишению свободы. 25-летний мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража, совершенная с банковского счета», сообщили в прокуратуре Томской области «КП-Томск».

В августе прошлого года томич в компании знакомых распивал спиртное прямо на улице. Один из приятелей дал ему свою банковскую карту и попросил сходить в магазин за сигаретами.

Вернувшись из торговой точки, мужчина не застал на месте никого из приятелей, зато нашел забытый кем-то сотовый телефон. Смартфон и банковскую карту он оставил себе. Чужой картой томич оплачивал покупки, покупал продукты. Сотовый телефон сдал в ломбард за пять тысяч рублей. Размер общего ущерба, причиненного владельцу имущества, превысил 16 тысяч рублей. Позже выяснилось, что телефон на улице забыл тот же человек, который вручил свою банковскую карту томичу перед походом в магазин.

Государственный обвинитель, выступая на суде, заявила, что наказание, не связанное с изоляцией от общества, должного воздействия на подсудимого не окажет, поскольку преступление им совершено в период испытательного срока за аналогичное корыстное преступление против собственности.

Приговор — два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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