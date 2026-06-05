Мокрая простыня на окне поможет томичам в жаркие дни

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Томской области ждут жаркие выходные. Регион вступил в период аномальной жары, столбики термометров поднимаются выше +30 градусов. Издание mosaica.ru подсказало несколько несложных способов охладить воздух в доме. Хлопковую простыню нужно намочить в прохладной воде, отжать и повесить на открытое окно. Раскаленный воздух, проходя сквозь мокрую ткань, будет частично остывать.
Можно попробовать поставить перед включенным вентилятором бутылку с замерзшей водой. Так создается эффект локального охлаждения воздуха. Холодная поверхность — бутылка с водой — поглощает тепло из окружающего воздуха, а вентилятор обеспечивает его циркуляцию по помещению.
В жарких странах окна квартиры или дома днем закрывают, чтобы не пускать раскаленный воздух. Вечером, когда температура падает, устраивают мощный сквозняк, чтобы остудить стены и мебель.
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