Мокрая простыня на окне поможет томичам в жаркие дни

Один из вариантов спасения от зноя — не открывать окна днем Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Томской области ждут жаркие выходные. Регион вступил в период аномальной жары, столбики термометров поднимаются выше +30 градусов. Издание mosaica.ru подсказало несколько несложных способов охладить воздух в доме. Хлопковую простыню нужно намочить в прохладной воде, отжать и повесить на открытое окно. Раскаленный воздух, проходя сквозь мокрую ткань, будет частично остывать.

Можно попробовать поставить перед включенным вентилятором бутылку с замерзшей водой. Так создается эффект локального охлаждения воздуха. Холодная поверхность — бутылка с водой — поглощает тепло из окружающего воздуха, а вентилятор обеспечивает его циркуляцию по помещению.

В жарких странах окна квартиры или дома днем закрывают, чтобы не пускать раскаленный воздух. Вечером, когда температура падает, устраивают мощный сквозняк, чтобы остудить стены и мебель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара выше +30°С ожидается 5 июня в Томске и области

В Томске на пять дней закроют проезд по Кулагина

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru