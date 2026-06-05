Томские трамваи №№2 и 3 перевозить пассажиров в День города не будут

Троллейбусы готовы перевозить томичей после 21.00 Фото: Елена Белоусова.

Томский электротранспорт изменит схемы и график движения в дни празднования Дня города 6 и 7 июня.

По информации томского трамвайно-троллейбусного управления, маршруты №№2 и 3 приостановят движение. Трамвай №1 будет перевозить пассажиров от Черемошников до «Восточной». Вечером в субботу, 6 июня, на этом маршруте можно будет уехать на Черемошники после 21.00. В 22.00 от Горсада трамвай отправится на остановку «Восточная».

Троллейбусы будут ходить по привычным схемам движения, вечером 6 и 7 июня время работы маршрутов №№1, 2, 3 и 6 будет продлено.

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