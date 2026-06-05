В Томской области исследовано почти четыре тысячи клещей

Пик активности у клещей приходится на май-июнь. При температуре выше +20°С активность клещей снижается Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько видов инфекций обнаружено у клещей, снятых в этом сезоне с людей. По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, в общей сложности исследовано почти четыре тысячи экземпляров. Вирусный энцефалит выявлен у 2,6% клещей, клещевой боррелиоз — у 34%.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что в регионе акарицидные обработки проведены почти на двух тысячах гектарах территорий. За помощью к медикам в связи с присасыванием клещей в 2026 году обратилось более семи тысяч человек.

Наиболее известными инфекциями, которые переносят клещи, являются вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) и боррелиоз (Болезнь Лайма). Есть еще эрлихиоз, бабезиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), риккетсиоз, бартонеллез и другие.

Основной опасностью для человека и наиболее распространенной клещевой инфекцией в России является клещевой энцефалит.

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