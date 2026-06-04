За 85 биткоинов под дулом пистолета: томичей осудили на 9,5 лет за разбой на 363 млн рублей

Преступники угрожали пистолетом и заставили жертву перевести 85 биткоинов и отдать другие сбережения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Томска вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в разбойном нападении с причинением особо крупного ущерба. Мужчины получили сроки от 8 до 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Следствие установило, что в октябре 2021 года подсудимые по предварительному сговору напали на своего знакомого в подъезде жилого дома. Один из злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, надел на мужчину наручники и проник в его квартиру. Затем присоединился второй соучастник, и вместе они под угрозой расправы заставили потерпевшего авторизоваться в личном кабинете криптовалютной биржи и перевести им более 85 биткоинов.

Третий участник группы остался с жертвой на весь день, чтобы предотвратить обращение в полицию и отмену транзакций. Грабители также похитили паспорта, телефоны, ноутбук, жесткие диски и наличные деньги. Общая сумма ущерба превысила 363 миллиона рублей. При задержании у одного из нападавших нашли обойму с патронами без разрешения на хранение.

Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба. Для обеспечения исполнения приговора сохранен арест на 10 объектов недвижимости в Анапе, которые один из осужденных оформил на близкого человека вскоре после преступления. Третий соучастник находится в межгосударственном розыске, против него ранее вынесен заочный приговор.

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