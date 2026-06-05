В Томской области за сутки потушено шесть лесных пожаров

Лес тушат в двух лесничествах региона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент лесного хозяйства опубликовал свежие данные по лесным пожарам в регионе. За сутки в Томской области потушено шесть очагов возгорания в лесах. В пятницу, 5 июня, действуют четыре лесных пожара — в Верхнекетском и Парабельском лесничествах.

По состоянию на пятый день лета, класс пожарной опасности в лесах Томской области по условиям погоды — 4,4 (высокая пожарная опасность).

В случае обнаружения возгораний или задымлений в лесах жителей региона призывают следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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