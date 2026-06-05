ТГАСУ 5 июня отмечает 74-й день рождения

За годы существования вуз подготовил более 75 тысяч специалистов. Фото: ТГАСУ

74-й день рождения в пятницу, 5 июня, отмечает ТГАСУ. Как сказано в поздравлении от и.о. ректора Андрея Андреева, с момента своего основания в послевоенные годы вуз стал не только важным образовательным учреждением, но и настоящим центром научно-технологического прогресса.

Что касается конкретных достижений томского университета, по словам и.о. ректора, за прошедший год в вузе появились четыре новых кандидата наук, а на Соляной площади в Томске установлен первый в стране остановочный павильон, напечатанный на 3D-принтере в ТГАСУ. Кроме того, университет вошел во второй государственный рейтинг трудоустройства выпускников.

Всем студентам и преподавателям и.о. ректора пожелал здоровья и вдохновения для новых свершений. Основные мероприятия ко Дню рождения ТГАСУ состоятся в университете сегодня.

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