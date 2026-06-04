Томская область вошла в топ самых пожароопасных регионов в России

Сухая и ветренная погода повышают риск возникновения природных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В омской области введен особый противопожарный режим, на тушении уже ликвидировано девять возгораний. Обширные территории Сибирского федерального округа, в том числе Томская область, находятся в зоне высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Томская область охвачена чрезвычайной пожарной опасностью из-за аномальной жары.

На всей территории региона установлен особый противопожарный режим. По оперативным данным на 11:00 4 июня, в России действовало 12 лесных пожаров на площади 115 гектаров, в том числе в Красноярском и Алтайском краях, Якутии, Иркутской и Томской областях. За текущие сутки силами спасателей уже ликвидировано девять возгораний.

К борьбе с огнем привлечены около 400 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работники наземных служб, более 40 единиц техники и авиация. В ближайшие дни зона риска на Дальнем Востоке и в Сибири может расшириться.

Федеральная Авиалесоохрана призывает жителей Томской области строго соблюдать правила пожарной безопасности. Гражданам запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор и бросать непотушенные окурки. Бдительность каждого помогает сохранить леса и предотвратить экологическую катастрофу в условиях засушливого лета.

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