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НовостиОбщество5 июня 2026 0:15

Жара выше +30°С ожидается 5 июня в Томске и области

Дождей в пятый день лета синоптики не прогнозируют
Елена Белоусова
Кратковременные дожди в регионе возможны не раньше 7 июня

Кратковременные дожди в регионе возможны не раньше 7 июня

Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность, без осадков ожидается в пятницу, 5 июня в Томской области. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с.

В районах области днем воздух прогреется до +26…+31°С. В Томске будет чуть прохладнее: +27…+29 градусов.

До 8 июня включительно в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. В этот же период по области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожароопасность (4 класс).

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