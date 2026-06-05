Жара выше +30°С ожидается 5 июня в Томске и области

Кратковременные дожди в регионе возможны не раньше 7 июня Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность, без осадков ожидается в пятницу, 5 июня в Томской области. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с.

В районах области днем воздух прогреется до +26…+31°С. В Томске будет чуть прохладнее: +27…+29 градусов.

До 8 июня включительно в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. В этот же период по области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожароопасность (4 класс).

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