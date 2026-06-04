В Кедровом отменили вечерние автобусы из-за дефицита топлива

Отмену перевозок объяснили отсутствием топлива Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Кедровый Томской области временно приостановлено движение общественного транспорта. С 5 июня отменен вечерний рейс в 19:45 по маршруту Кедровый — Калининск — Кедровый. Об этом сегодня пишет Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.

Индивидуальный предприниматель Александра Верхунова, осуществляющая перевозки, пояснила, что проблема связана с поставками горюче-смазочных материалов. Единственная заправочная станция в городе, принадлежащая другому частному лицу, ввела ограничения на продажу топлива. Кроме того, перевозчик отказался от коммерческих рейсов на дачные участки (урочище «Яровое») из-за их экономической нерентабельности при отсутствии субсидий.

В настоящее время из Кедрового выполняются лишь три направления: в поселок Калининск, к аэропорту и на садовые участки. Город с населением 2,6 тысячи человек является одним из самых труднодоступных муниципалитетов региона, связанным с «большой землей» только зимником или авиасообщением.

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