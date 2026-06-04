В Томской области выявили 40,5 гектара заброшенных сельхозземель

Заросшее угодье зафиксировали с воздуха Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировали нарушение земельного законодательства в окрестностях села Кривошеино. 27 мая инспектор провел выездное обследование участка площадью 40,5 гектара с использованием мобильного приложения «Инспектор». Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Мероприятие прошло без участия правообладателя. Осмотр показал, что земля не используется по назначению: вся площадь заросла древесно-кустарниковой растительностью (порослью березы и осины), а также сорняками прошлых лет, такими как пырей ползучий и костер полевой. Отсутствие сельскохозяйственной деятельности является прямым нарушением обязательных требований закона.

1 июня арендатору — физическому лицу — объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Ему предложено в кратчайшие сроки очистить территорию и вернуть участок в хозяйственный оборот.

Специалисты ведомства напоминают владельцам паев о необходимости своевременной обработки земли. Заброшенные угодья становятся источником распространения сорняков и пожароопасными объектами, что наносит ущерб агропромышленному комплексу региона.

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