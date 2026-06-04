В Томской области выписали штраф за трудоустройство экс-сотрудника Росреестра

Работодателя обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кожевниковского района Томской области выявила факт незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. В сентябре 2025 года в одну из местных организаций устроилась бывшая сотрудница регионального управления Росреестра. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Работодатель нарушил установленный законом порядок: сведения о заключении трудового договора не были направлены по предыдущему месту службы женщины в десятидневный срок. Подобное уведомление необходимо для контроля за возможным конфликтом интересов и соблюдением ограничений после увольнения с госслужбы.

По представлению надзорного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. Мировой судья признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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