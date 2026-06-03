Довольно часто в Сибирских Афинах можно встретить такое отношение к общественным пространствам Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая 2026 года за остановкой «Зеленый массив», наконец, облагородили территорию. Годами там находились настоящие заросли. Группа управляющих компаний «Уют и порядок» убрала все лишние ветки и много мусора, установила три скамьи, частично уложила новую пешеходную дорожку. Однако, как обратила внимание «КП-Томск», не все горожане оценили старания: не дав застыть цементу, аллею истоптали.

Ходить по таким дорожкам неудобно Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

«Когда я увидела, что обустроили такую зону, обрадовалась. Пошла по новой дорожке и сразу подвернула ногу, потому что из-за глубоких следов она очень неровная. Поэтому впечатления в итоге остались сомнительные. Расстраивает вероломное отношение людей к месту, где сами же живут — стремятся не к уюту, а к хаосу какому-то», — поделилась разочарованием местная жительница Алла.

Сигнальные ленты не помогли сохранить объект неиспорченным Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичи не просто игнорировали ограждения, но и намеренно портили свежее покрытие: на нем нарисовали (выдавили) непристойности, изображения которых издание по понятным причинам не публикует.

«Социальный партнер привел в порядок дорожку. К сожалению, нашлись люди, которые испортили ее, несмотря на сигнальную ленту. Сейчас прорабатываем варианты восстановления покрытия», — сказал «КП-Томск» заместитель главы администрации Октябрьского района Виталий Лобыня.

Городу теперь придется снова тратиться на восстановление той же самой территории. А пока что — она остается не уютным местечком, а своеобразным памятником человеческой глупости.

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичам на заметку: уголовная ответственность по статье №214 УК РФ «Вандализм» наступает с 14 лет. Виновным грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев. В случаях, когда устанавливают, что непристойности на общественном имуществе рисовала группа лиц, наказать могут строже — возможны ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, если порчей занимались дети, их родители обязаны возместить причиненный ущерб.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в 2026 году на благоустройство общественных пространств направили почти 300 млн рублей.

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