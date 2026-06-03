Некоторые жильцы говорят о слишком быстром распространении огня и думают о поджигателях. Фото: Юлия К.; канал администрации Зоркальцевского сельского поселения

С разницей в три дня были уничтожены два дома в Зоркальцевском поселении. В обоих случаях огонь распространился очень быстро. Жильцы подозревают поджоги. «КП-Томск» пообщалась с теми, кому не пришлось встречать лето с радостным настроением — погорельцы остались не только без крыш над головами, но и без имущества.

Людям предстоит разгрести завалы и приступить к стройкам, которые не планировали. Фото: официальный канал администрации Зоркальцевского сельского поселения

31 мая вспыхнул двухквартирник в селе Зоркальцево. Местная жительница Юлия К. в момент ЧП находилась дома одна, муж с восьмилетним сыном Константином уехали в город. Загорелась лампочка — дым пошел со стороны соседей, так как между помещениями есть общая дверь.

«Говорят, замкнуло электропроводку. Сейчас ждем документы, справки о пожаре. Мы уже ходили на место происшествия разбирать завалы. Из-за случившегося нашей семье пришлось на время разъединиться, пока что живем порознь: супруг с ребенком у его родителей, а я у своей бабушки, так как от нее удобнее ездить на работу», — поделилась Юлия с «Комсомольской правдой — Томск».

Погорельцам, оставшимся буквально без всего, очень требуются вещи. По словам сельчанки, необходима как летняя, так и теплая одежда на будущее: на мальчика (рост 152 см), женская (48-50 размеры), мужская (52-54). Пригодится и обувь — женская 38 размера, мужская 42-го, детская 38-39. Помощь принимают по адресу: Зоркальцево, улица Совхозная, дом 17, квартира 2.

Рассказав о беде, Юлия показала на фото, во что превратился некогда уютный дом ее семьи.

Беда пришла неожиданно. Фото предоставила Юлия К.

Другой инцидент зафиксировали 28 мая в деревне Поросино того же поселения. Огонь оставил без крыши над головой жильцов всех трех квартир одноэтажки.

Пожар в минувший четверг стал одним из самых серьезных инцидентов конца весны Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Местный житель Сергей рассказал изданию, что в момент возникновения возгорания находился в Томске. В доме оставались жена и теща мужчины. Их еще только выводили, а стихия муже полностью охватила помещения.

«Представляете, как молниеносно распространился огонь? Так же быстро и в Зоркальцево сгорел дом. Это странные пожары! Лично я подозреваю поджог. Считаю, что версия замыкания несостоятельна: у нас проводка была исправна, большой нагрузки на нее не давали, стояли автоматы. Официальное заключение о причине будет примерно через месяц. Думаю, в документе укажут: «короткое замыкание». Потому что у нас обычно так пишут, если печка не топилась. Но конкретных доказательств поджога у меня нет, как и тех, кого мог бы подозревать», — говорит Сергей Остапенко.

Мужчина собирается восстанавливать весь трехквартирный дом: ожидает, что вся ответственность ляжет именно на него, поскольку огонь пошел с его половины строения.

«Финансовая помощь очень требуется. А вещи нам сейчас просто некуда принимать. Живем временно у родственников в городе», — добавил сельчанин.

Для желающих поддержать людей материально администрация Зоркальцевского поселения опубликовала реквизиты. По ним можно перечислить деньги Юлии, Сергею и остальным погорельцам.

ЧП в деревне Поросино. Фото: канал администрации Зоркальцевского сельского поселения

ГУ МЧС предупредило, что в начале лета в Томской области продолжает сохраняться пожароопасность — чрезвычайная и высокая. С 4 по 8 июня местами по региону ожидается аномальная погода: до +30 градусов и выше. При высоких температурах и отсутствии осадков растительность быстро пересыхает и воспламеняется даже от небольшой искры или непотушенного окурка. Кроме того, жара часто сопровождается ветрами, которые моментально разносят огонь на большие расстояния. Влажность воздуха тоже падает, что ускоряет горение.

Спасатели призвали местных жителей быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности. В случае пожара следует звонить по номеру 101 или 112.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о мощном пожаре в Новоильинке. Огонь разрушил значительную часть села.

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