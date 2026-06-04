В Шегарском районе Томской области закрыли нелегальный реабилитационный центр

Заведение закрыли из-за отсутствия защиты от пожаров. Фото: прокуратура Томской области

В Шегарском районе Томской области прекращена работа частного реабилитационного центра. Прокуратура установила, что учреждение для лиц с зависимостями размещалось в обычном жилом доме в деревне Николаевка, который не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Томской области.

Надзорное ведомство направило в Шегарский районный суд исковое заявление о запрете деятельности организации. Суд полностью поддержал позицию прокурора и вынес решение о закрытии центра.

После вмешательства надзорного органа часть постояльцев вернулась к своим семьям, остальные были переведены в лицензированные специализированные учреждения.

Деятельность подобных организаций без соблюдения строгих стандартов создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Контроль за условиями содержания людей в трудной жизненной ситуации позволяет предотвратить трагедии и обеспечить им квалифицированную помощь в безопасных условиях.

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