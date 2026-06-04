Экспорт животноводческой продукции из Томской области вырос на 35% за пять месяцев

Основным покупателем томских товаров остается Китай Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года из Томской области на экспорт отгружено 17 тысяч тонн продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Этот показатель на 35 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было вывезено 12,6 тысячи тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Основным покупателем томских товаров остается Китай. За пять месяцев в Поднебесную отправили 11 тысяч тонн рапсового жмыха, 442 тонны куриных лап и 57 тонн мороженого. Поставки рапсового жмыха в эту страну увеличились на 21 процент.

Значительно вырос спрос со стороны Монголии: экспорт кормовых пшеничных отрубей увеличился в 4,2 раза и составил 4 тысячи тонн. Также в соседнюю страну поставили 1,5 тысячи тонн свинины, 14 тонн мяса птицы и 10 тонн мороженого.

Вся продукция прошла строгий контроль специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Качество и безопасность товаров подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ «ВНИИЗЖ» и соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

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