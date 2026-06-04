Томича-рецидивиста отдадут под суд за продажу банковских карт мошенникам

Мужчину ждет уголовное преследование по статье 187 УК РФ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (часть 3 статьи 187 УК РФ). Подробности сегодня озвучили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в январе и феврале 2026 года томич оформил два банковских счета в кредитных организациях. Рассчитывая на легкий заработок, он продал карты и предоставил удаленный доступ к ним неизвестным лицам за 10 тысяч рублей. Злоумышленники использовали реквизиты для совершения незаконных финансовых операций.

Обвиняемый является рецидивистом: ранее он уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и нарушением правил дорожного движения. Вину в содеянном мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы напоминают: продажа или передача своих банковских карт третьим лицам является уголовным преступлением. Подобные сделки часто используются мошенниками для отмывания денег и кражи средств у других граждан, а наказание предусматривает реальные сроки лишения свободы.

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