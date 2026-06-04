Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 13:55

Томича-рецидивиста отдадут под суд за продажу банковских карт мошенникам

Мужчина получил 10 тысяч рублей за передачу реквизитов неизвестным лицам
Екатерина Сафонова
Мужчину ждет уголовное преследование по статье 187 УК РФ

Мужчину ждет уголовное преследование по статье 187 УК РФ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (часть 3 статьи 187 УК РФ). Подробности сегодня озвучили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в январе и феврале 2026 года томич оформил два банковских счета в кредитных организациях. Рассчитывая на легкий заработок, он продал карты и предоставил удаленный доступ к ним неизвестным лицам за 10 тысяч рублей. Злоумышленники использовали реквизиты для совершения незаконных финансовых операций.

Обвиняемый является рецидивистом: ранее он уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и нарушением правил дорожного движения. Вину в содеянном мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы напоминают: продажа или передача своих банковских карт третьим лицам является уголовным преступлением. Подобные сделки часто используются мошенниками для отмывания денег и кражи средств у других граждан, а наказание предусматривает реальные сроки лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получил наследство — корми кота: юрист объяснил томичам, как прописать в завещании уход за питомцами

Долг по алиментам более 800 тысяч рублей лишил свободы мать из Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru