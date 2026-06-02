Получил наследство — корми кота: юрист объяснил томичам, как прописать в завещании уход за питомцами

Чтобы ваших любимых животных не выкинули наследники — важно предусмотреть это при составлении завещания Фото: Ольга ЮШКОВА.

А можно ли обязать наследников ухаживать за питомцами, которые остаются после смерти хозяина квартиры? Об этом дискутировали читатели «КП-Томск» после выхода статьи об осиротевших животных умершей пенсионерки. Сегодня мы публикуем ответы юриста Константина Зиновьева — он пояснил, спасет ли домашних животных завещательное возложение.

Что говорит закон

В российском законодательстве действительно есть специальный инструмент — завещательное возложение. Это достаточно интересный институт наследственного права.

«У нас он появился у нас сравнительно недавно, только в 21-м веке. В советский же период и в 90-е годы такого правила не существовало. Завещательное возложение — это своего рода реакция на общемировые тенденции в наследственных отношениях. В зарубежной прессе мы можем прочесть, что где кто-то любимой собачке завещал имущество. В России такого нет, поскольку животные не являются субъектами права, не могут приобретать недвижимость. Но условие ухаживать за питомцами как раз можно указать в завещательном возложении, То есть, возложить на кого бы то ни было обязанность, в данном случае на наследника, содержать оставшихся животных до их смерти», — поясняет адвокат Константин Зиновьев.

Человек может назначить душеприказчика, который будет проконтролировать, ухаживает ли наследник за животными Фото: Ольга ЮШКОВА.

Юрист уточнил, что возложение может носить носить не только имущественный характер. Например, человек вправе пописать, каким образом наследник должен его похоронить.

«Могут также быть включены условия общеполезного характера: произвести озеленение какой-либо территории, предоставить ограниченный или неограниченный доступ к коллекции картин или чего-то еще, передать определенную сумму в фонды борьбы с раком, СПИДом или другие. Вот это все у нас законодательно предусмотрено», — уточнил юрист.

Человек может назначить исполнителя завещания — душеприказчика, который проконтролирует исполнение прописанного условия. При этом возложение можно адресовать не только наследникам, но и любому другому лицу, которое согласится его исполнить. Например, соседу, другу, благотворительному фонду.

Наследник тратит не свои деньги

Важнейший нюанс: наследник не обязан тратить свои личные деньги на уход за животными. Это условие он будет выполнять только за счет имущества, которое получил.

«Поскольку присмотр за питомцами связан с исполнением завещательного возложения, его стоимость не может превышать сумму наследуемого имущества. То есть, за свой собственный счет наследник не кормит осиротевших кошек, собаки или хомяков, какая бы сумма ни была указана в распоряжении наследодателя. Вдруг бабушка прописала содержать собачку так, чтобы та кушала из золотого блюда бриллиантовой ложечкой, и при этом оставить наследство 3 копейки. Естественно, тогда возложение исполняться не будет», — предупредил Константин Зиновьев.

Сумма, оставленная по наследству, будет покрывать расходы на содержание осиротевших питомцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если наследство — квартира, а не деньги, то получатель может впустить в нее арендаторов и на полученные средства содержать питомцев. Либо продать жилье и использовать вырученную сумму на уход за зверюшками. Если наследник же человек не готов к таким обязательствам, он вправе отказаться от наследства. Тогда обязанность перейдет к другому наследнику.

А если все откажутся?

Если ни один наследник не соглашается ухаживать за животными, имущество становится выморочным и переходит государству. В этом случае вместе с квартирой или другим объектом государство автоматически получает и обязанность исполнять завещательное возложение. Юридически государство не может принять наследство и одновременно отказаться от заложенных в нем условий. Уходом за животными тогда будут заниматься специализированные организации, например, приюты, по договору с администрацией. Государство также может сдавать квартиру в аренду или продать ее, а вырученные деньги направить на содержание питомцев.

Таким образом, закон позволяет томичам, как и остальным россиянам, заранее позаботиться о судьбе своих любимцев. Главное здесь — правильно и своевременно составить завещание с условием о возложении.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что с начала 2026 года из региона за рубеж вывезли 43 домашних питомца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Густая зелень, синева и цветы: Первый летний фоторепортаж из прогретого города

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru