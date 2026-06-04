В Томской области река Кеть может подтопить приусадебные участки

Разлившаяся Кеть может затопить приусадебные участки в населенном пункте Степановка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На реке Кеть в Верхнекетском районе Томской области в ближайшие дни продолжится подъем уровня воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По прогнозу ведомства, достижение опасных отметок в результате подъема уровня воды возможно в районе поселка Максимкин Яр.

В МЧС допускают, что разлившаяся Кеть может затопить приусадебные участки в населенном пункте Степановка, а также автодорогу от населенного пункта Клюквинка до причала паромной переправы по реке.

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