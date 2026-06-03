Двухлетний ребенок закрыл маму на балконе в Томске

Томская областная поисково-спасательная служба обнародовала сводку проведенных работ за неделю с 25 по 31 мая. Спасено 23 человек, помощь оказана десяти людям.
Силами сотрудников ПСО «Центральный» в Томске было эвакуировано пятнадцать человек из затопленного поселка Заварзино и один человек с подтопленного участка в СНТ «Кедр».
Спасатели дважды за неделю снимали застрявшие кольца с пальцев, транспортировали тело погибшего с чердака столярного цеха, несколько раз вскрывали двери в закрытые квартиры, хозяева которых не выходили на связь.
28 мая житель Томска упал в ванной комнате и не мог самостоятельно подняться. Сотрудники ПСС транспортировали его на кровать.
31 мая потребовалась помощь домашнему животному, которого пришлось спускать с высоты при помощи лестницы.
В одном случае ребенок двух лет закрыл маму на балконе. Помощь была оказана до прибытия специалистов.
Сотрудники ПСО «Северный» доставили продовольствие людям на затопленной территории в Игреково.
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