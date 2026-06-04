В Асино задержали курьера с 100 граммами мефедрона

Мужчина успел оборудовать 85 тайников-закладок. Фото: УМВД России по Томской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Асиновский» задержали 29-летнего томича, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ. Ранее судимый мужчина откликнулся на вакансию курьера в теневом интернет-магазине и по заданию куратора прибыл в Асино.

Злоумышленник оборудовал в городе 85 тайников-закладок для дальнейшего распространения наркотиков. В ходе обыска по месту его жительства полицейские изъяли еще девять полимерных пакетов с запрещенным веществом, а также электронные весы и упаковочный материал.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком мефедроном общей массой более 100 граммов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подобные схемы вовлечения граждан в преступную деятельность через интернет остаются распространенными. Правоохранительные органы предупреждают: работа «кладменом» влечет суровое наказание вплоть до длительного лишения свободы, а легкого заработка в этой сфере не существует.

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