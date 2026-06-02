Издевалась над двумя погодками: малыши 1,5 и 2,5 лет изъяты из семьи в Томской области

Женщина нередко оставляла детей без еды и присмотра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Ленинскому району Томска начал проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Поводом стали сообщения СМИ о том, что 20-летняя местная жительница не заботилась о здоровье и воспитании своих малолетних детей. В срочном порядке детей изъяли из семьи.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, 1,5 годовалая девочка и 2,5-летний мальчик проживали в ненадлежащих условиях без должного ухода, что привело к ухудшению их состояния здоровья. Органы опеки и попечительства инициировали собственную проверку семьи.

Следователи проверяют информацию на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также избрана мера ответственности в отношении матери малышей.

Редакция «КП-Томск» будет следить за этой историей.

