Спасатели МЧС эвакуировали людей при пожаре на Томском электротехническом заводе

По легенде учений в здании оказались заблокированы люди. Фото: МЧС России по Томской области

На территории Томского электротехнического завода прошли масштабные пожарно-тактические учения. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе регионального МЧС.

По легенде тренировки, в помещении складского комплекса на втором этаже произошло условное возгорание с угрозой распространения огня на смежные этажи и сильным задымлением. В здании находились люди, требующие экстренной помощи.

Перед огнеборцами стояла задача оперативно обнаружить пострадавших, вывести их из опасной зоны, оказать доврачебную помощь и ликвидировать очаг возгорания. Благодаря слаженным действиям личного состава МЧС России все этапы операции были выполнены успешно.

В мероприятии задействовали 25 спасателей и семь единиц специальной техники. После завершения тренировки специалисты провели детальный разбор действий и подвели итоги учений.

Регулярные тренировки повышают готовность аварийных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Отработка алгоритмов взаимодействия на промышленных объектах помогает минимизировать риски для жизни сотрудников и сохранности имущества в случае реального пожара.

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