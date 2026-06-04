Появились новые шокирующие кадры с «мертвых» стройплощадок. Фото: предоставила Галина А.

Завершилась проверка, организованная облпрокуратурой после статьи «КП-Томск» о смертельно опасных детских прогулках. Напомним, уже около года практически ежедневно подростки забираются на крыши высотных недостроев в мкрн Зеленый массив. 4 июня ведомство сообщило изданию, что со стороны собственника брошенных объектов выявлены нарушения. Теперь будут разбираться в суде, почему доступ в опасные здания круглогодично открыт.

Входы в недострои открыты круглогодично, что является незаконным Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Не для слабонервных: дети рискуют своими жизнями, играя на краю крыш высоток. Видео: предоставила Галина А.

По словам местных жителей, дети кидают с крыш все подряд. Фото предоставила Галина А.

«По факту несоблюдения нормы градостроительного законодательства прокуратура Октябрьского района Томска потребовала консервации недостроев на Иркутском тракте, ставших местом для игр детей. Установлено, что вблизи многоквартирного дома №193а по Иркутскому тракту расположены четыре объекта незавершенного строительства, доступ к которым не ограничен, территория не огорожена. В этой связи заброшенные здания являются местом притяжения для подростков, устраивающих игры на высоте», — рассказала «КП-Томск» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Емельянова.

Эти снимки сделало надзорное ведомство в ходе проверки опасных площадок. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Иск в отношении собственника «замороженных» домов уже рассматривается в судебном порядке. А пока, в ожидании решения о консервации, горожане вынуждены по-прежнему наблюдать из окон своих квартир за шокирующими прогулками.

Каждый день томичи вынуждены наблюдать из своих окон за экстремальными играми. Фото предоставила Галина А.

«Хватаемся за сердце» каждый раз, видя все это. Полицию периодически вызываем. Но подростки все равно постоянно взбираются на здания. В домовой чат много раз писали, скидывали фотки — вдруг кто-то узнает своих чад. Пока что безрезультатно», — рассказала томичка Галина А.

Женщина поделилась с изданием новыми кадрами, которые сделали местные жители. На фотографиях можно увидеть, что подростки забираются не только на кровли недостроек, но и на башенный кран.

Лазят дети и по башенному крану, который годами стоит на «мертвой» стройплощадке. Фото предоставила Галина А.

Девочки не отстают от мальчиков:

В экстремальщиках — не только мальчишки. Фото предоставила Галина А.

А эти снимки, напомним, мы публиковали в начале апреля:

Цепенящие кадры от местных жителей. Фото предоставила Галина А.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что плохой контроль за опасными объектами по всей России регулярно приводит к трагедиям. Так, в Перми от упавшего кирпича на стройплощадке погиб 13-летний мальчик. Его сверстник сорвался с недостроя в Волгограде. В Хабаровске 16-летний юноша рухнул в лифтовую шахту заброшенного здания. Родителям важно объяснять детям: прогулки по стройкам смертельно опасны.

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