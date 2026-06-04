Завершилась проверка, организованная облпрокуратурой после статьи «КП-Томск» о смертельно опасных детских прогулках. Напомним, уже около года практически ежедневно подростки забираются на крыши высотных недостроев в мкрн Зеленый массив. 4 июня ведомство сообщило изданию, что со стороны собственника брошенных объектов выявлены нарушения. Теперь будут разбираться в суде, почему доступ в опасные здания круглогодично открыт.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
«По факту несоблюдения нормы градостроительного законодательства прокуратура Октябрьского района Томска потребовала консервации недостроев на Иркутском тракте, ставших местом для игр детей. Установлено, что вблизи многоквартирного дома №193а по Иркутскому тракту расположены четыре объекта незавершенного строительства, доступ к которым не ограничен, территория не огорожена. В этой связи заброшенные здания являются местом притяжения для подростков, устраивающих игры на высоте», — рассказала «КП-Томск» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Емельянова.
Иск в отношении собственника «замороженных» домов уже рассматривается в судебном порядке. А пока, в ожидании решения о консервации, горожане вынуждены по-прежнему наблюдать из окон своих квартир за шокирующими прогулками.
«Хватаемся за сердце» каждый раз, видя все это. Полицию периодически вызываем. Но подростки все равно постоянно взбираются на здания. В домовой чат много раз писали, скидывали фотки — вдруг кто-то узнает своих чад. Пока что безрезультатно», — рассказала томичка Галина А.
Женщина поделилась с изданием новыми кадрами, которые сделали местные жители. На фотографиях можно увидеть, что подростки забираются не только на кровли недостроек, но и на башенный кран.
Девочки не отстают от мальчиков:
А эти снимки, напомним, мы публиковали в начале апреля:
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что плохой контроль за опасными объектами по всей России регулярно приводит к трагедиям. Так, в Перми от упавшего кирпича на стройплощадке погиб 13-летний мальчик. Его сверстник сорвался с недостроя в Волгограде. В Хабаровске 16-летний юноша рухнул в лифтовую шахту заброшенного здания. Родителям важно объяснять детям: прогулки по стройкам смертельно опасны.
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