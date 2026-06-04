Томичам — участникам СВО упростили получение льгот через Госуслуги

Услугу можно получит, предъявив специальный кюар-код Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство цифрового развития России запустило на портале Госуслуг новый сервис для участников специальной военной операции. Цифровой инструмент позволяет мгновенно подтверждать статус защитника Отечества и членов их семей при получении льгот. О новых возможностях цифрового сервиса рассказали в региональном МФЦ.

Для использования функции необходима подтвержденная учетная запись на портале. Система генерирует уникальный QR-код со ссылкой, который действует всего пять минут. Его можно показать сотруднику учреждения прямо в мобильном приложении или предъявить заранее сделанный скриншот.

Сервис особенно актуален для посещения физкультурно-спортивных объектов и учреждений культуры. Важно отметить, что размер скидки, перечень доступных мероприятий и количество льготных мест каждое заведение определяет самостоятельно.

Новый механизм разработан в рамках программы цифровой трансформации социальной поддержки при участии Министерства спорта РФ. Он избавляет ветеранов от необходимости носить с собой бумажные документы и ускоряет процесс обслуживания.

Внедрение современных технологий делает государственную поддержку более адресной и удобной. Томичи могут воспользоваться сервисом уже сейчас, оценив комфорт получения положенных по закону преференций в городских учреждениях.

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