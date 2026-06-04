Томские вузы ТГУ и ТПУ вошли в топ-1200 лучших университетов мира

В исследовании приняли участие более 20 тысяч университетов со всего мира Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Томский государственный университет и Томский политехнический университет подтвердили свой высокий статус на международной арене. По версии Центра мировых рейтингов университетов, оба вуза вошли в первую тысячу лидеров из более чем 21 тысячи учебных заведений со всего мира.

ТГУ занял 853-ю строчку, попав в 4,1 процента лучших университетов планеты. Общий балл университета составил 71,5 из 100 возможных. ТПУ расположился на 1144-м месте, войдя в 5,4 процента лидеров с результатом 69,8 балла.

В исследовании приняли участие 21 291 университет со всех континентов. Таким образом, томские образовательные центры обошли более 20 тысяч зарубежных и отечественных вузов.

Высокие позиции в международных рейтингах свидетельствуют о качественной научной и образовательной деятельности сибирских университетов. Признание на глобальном уровне привлекает талантливых абитуриентов и способствует развитию исследовательского потенциала региона.

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