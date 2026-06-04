В Северске полиция изъяла 100 литров нелегального пива в магазине на Ленина

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Участковые уполномоченные полиции УМВД России по ЗАТО Северск пресекли незаконную торговлю алкоголем. В ходе отработки оперативной информации стражи порядка проверили один из магазинов на улице Ленина. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли более 100 литров пивной продукции. Реализация товара осуществлялась с нарушением особых требований к розничной продаже алкоголя, установленных законодательством.

В отношении владельца торговой точки — индивидуального предпринимателя — возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция данной нормы предусматривает наложение штрафа на должностных лиц и конфискацию предмета правонарушения.

Контроль за оборотом алкогольной продукции остается на особом счету правоохранительных органов. Соблюдение лицензионных требований гарантирует безопасность потребителей и предотвращает продажу контрафакта.

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