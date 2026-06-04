В Томской области 4 июня будут сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ в Томской области в 2026 году сдают 6 241 человек Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжается основной период сдачи ЕГЭ. В четверг, 4 июня, в расписании — русский язык — один из двух обязательных экзаменов, которые нужно сдать для получения аттестата о полном среднем образовании.

Русский язык входит в список обязательных предметов ЕГЭ для поступления на любое направление в любом вузе. На экзамен отводится 210 минут, это 3 часа 30 минут.

ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей. В первой части — 26 заданий с кратким ответом, вторая часть — это сочинение объемом не менее 150 слов.

ЕГЭ в общей сложности в Томской области в 2026 году сдают 6 241 человек, из которых 5 391 — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.

В основной период экзамен сдает большинство выпускников 11-х классов, а также выпускники прошлых лет (они могут сдавать экзамены только в резервные дни).

На ЕГЭ своя система выставления баллов. Сначала школьникам выставляют первичные баллы за выполненные задания, затем первичные баллы переводятся во вторичные. Они и считаются итоговым результатом ЕГЭ. Максимальный первичный балл за всю работу по русскому языку в 2026 году — 50.

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