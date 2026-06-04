Синоптики прогнозируют в Томской области 5 июня порывы ветра и жару до +31°С

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Прогноз погоды на пятницу, 5 июня, уточнили в томском ЦГМС. В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы могут достигать 12 м/с.
Температура воздуха в области предстоящей ночью составит +9…+14°С, днем +26…+31 градус.
В Томске в ночь на 5 июня столбики термометров поднимутся до +11…+13°С, днем до +27…+29 градусов.
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