В Томске закончились поиски пенсионера с потерей памяти

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске благополучно закончились поиски пенсионера с потерей памяти. Отряд «ЛизаАлерт» Томск сообщил — Сергей Лихоманов найден, жив.
Волонтеры поблагодарили всех участников поиска и тех томичей, кто помогал распространять информацию.
76-летний пенсионер, страдающий потерей памяти, 4 июня ушел из дома и не вернулся. Волонтеры в ориентировке, которая появилась в публичном пространстве в первой половине дня в четверга, подчеркивали, что пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.
После полудня было объявлено, что поиски завершены, пенсионера нашли.
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