В Северске женщина за рулем иномарки врезалась в лося

В регионе участились случаи выхода диких животных на проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожная авария с участием животного произошла вечером в среду, 3 июня, в Северске. По данным полиции региона, около 23.20 на улице Славского столкнулись автомобиль «Ниссан» и лось. Лесной великан неожиданно выбежал на проезжую часть.

За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. Животное погибло. Люди не пострадали.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что в регионе участились случаи выхода диких животных на проезжую часть, следовательно — автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области на автотрассу вышла медведица с медвежонком

В Томске закончились поиски пенсионера с потерей памяти

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru