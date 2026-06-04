В Северске женщина за рулем иномарки врезалась в лося

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Дорожная авария с участием животного произошла вечером в среду, 3 июня, в Северске. По данным полиции региона, около 23.20 на улице Славского столкнулись автомобиль «Ниссан» и лось. Лесной великан неожиданно выбежал на проезжую часть.
За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. Животное погибло. Люди не пострадали.
Госавтоинспекция обращает внимание на то, что в регионе участились случаи выхода диких животных на проезжую часть, следовательно — автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.
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