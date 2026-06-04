В Томской области действуют четыре лесных пожара

Класс пожарной опасности в лесах Томской области по условиям погоды — 4 Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано два лесных пожара — на территории Верхнекетского и Тегульдетского лесничеств. По данным департамента лесного хозяйства, утром в четверг, 4 июня, в регионе зафиксировано четыре очага возгорания: лес тушат сейчас на в Верхнекетском и Кедровском лесничествах. Один пожар на территории Верхнекетского лесничества уже локализован.

По состоянию на 4 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 4, что означает высокую пожарную опасность.

В случае обнаружения возгораний или задымлений на территории лесных массивов жителям региона следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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