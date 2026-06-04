Православные томичи 8 июня вступят в Петров пост

Основу питания в Петров пост составляют растительные продукты: овощи, фрукты, ягоды, грибы, крупы, орехи и мед Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

Петров пост в 2026 году начнется в понедельник, 8 июня, и продлится до субботы, 11 июля. Он второй по очередности после Великого поста и посвящен памяти апостолов Петра и Павла.

Продолжительность этого поста может составлять от восьми дней до шести недель. Дело в том, что Петров пост является частично подвижным — он начинается спустя неделю после Дня Святой Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.

Завершением Петрова поста всегда является праздник апостолов Петра и Павла. Это непереходящий праздник, который отмечается 12 июля, а Пасха и Троица — праздники переходящие. Поэтому, если Пасха ранняя, то Петров пост длинный, а если поздняя, то — короткий.

В пище во время Петрова поста строгих ограничений нет – нельзя мясо и молочные продукты, но во все дни, кроме среды и пятницы, можно рыбу.

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