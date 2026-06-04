Для финансового изобилия томичам стоит положить в кошелек неразменную купюру

Неразменная купюра работает как магнит, притягивая другие деньги Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Существует множество психологических приемов, которые способствуют финансовому благополучию. Некоторыми секретами поделилось издание mosaica.ru. Они касаются содержимого кошелька и внешнего вида этого аксессуара.

Кошелек должен быть целым, включая подкладку и молнию. Систематически стоит вынимать из него старые чеки, ненужные визитки и все, что совершенно точно уже не пригодится. Внутрь нужно положить неразменную купюру, достаточно одной банкноты, которая не будет потрачена. Психологически этот прием снижает тревожность и избавляет от привычки тратить все деньги до последней монеты.

Любой предмет внутри хранилища для денег будет работать через внимание владельца. Купюра-талисман или монетка — это своеобразный якорь. Когда человек смотрит на них, вспоминает, ради чего старается экономить. Забота о кошельке превращается в привычку, которая держит сознание в режиме накопления.

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