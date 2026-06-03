Ученые ТГУ зафиксировали высокую численность краснокнижных гусей в регионе

Ученые ведут учет популяции гусей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Томского госуниверситета подвели итоги весенних учетов гуся-гуменника. Результаты показали значительное количество краснокнижных птиц в регионе, что удивило исследователей. Лесные подвиды гуменника включены в Красные книги многих субъектов РФ из-за критического снижения популяции.

«Эти весенние учеты удивили: пролет был ярко выражен, зарегистрированы десятки стай, численность оказалась сопоставима с прежними данными. Но при этом мы понимаем, что спешить с выводами не стоит. Пока не ясно, увеличилась ли общая популяция, либо численность остается довольно стабильной в местах концентрированного пролета, а где-то его стало меньше», — цитирует пресс-служба доцента Биологического института ТГУ Игоря Коробицына.

Ученые допускают, что птицы могли изменить традиционные пути миграции. В пользу этой версии говорит смещение мест зимовок: часть особей, ранее улетавших в Европу, теперь остается в Азии. Коллеги из Алтайского края, напротив, сообщили о низкой численности гуменника в этом сезоне. Это может свидетельствовать о перераспределении птиц, а не о реальном росте их количества.

Для получения объективной картины необходимы повторные исследования с большим территориальным охватом. Весенние учеты запланировано провести и в следующем году.

В июне орнитологи ТГУ отправятся на Гыданский полуостров в ЯНАО. Там они будут искать места гнездования пискульки и краснозобой казарки. За последние 30 лет численность этих редких видов сократилась в шесть–семь раз, что требует особого внимания со стороны научного сообщества.

Мониторинг состояния популяций помогает разрабатывать эффективные меры охраны природы. Сохранение биоразнообразия сибирских регионов зависит от своевременного выявления угроз и адаптации стратегий защиты редких видов животных.

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