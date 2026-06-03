Полиция в Томске ищет свидетелей двух столкновений автомобилей и мотоциклов

В авариях пострадали водители мотоциклов. Фото: Госавтоинспекция Томской области

В Томске во вторник, 2 июня, произошло два похожих ДТП — иномарки столкнулись с мотоциклами. Полиция просит откликнуться очевидцев аварий.

По данным регионального УМВД, около 17.30 на проспекте Ленина, 2 водитель мотоцикла «Кавасаки Ниндзя» врезался в остановившийся «Мерседес-Бенц».

Спустя два часа, на улице Мичурина, 45, водитель автомобиля «Хонда Цивик», при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха». Произошло столкновение.

В обоих случаях травмы получили водители двухколесных транспортных средств.

Очевидцев просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

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