Более 1600 человек в Томской области 1 июня сдавали ЕГЭ

В Томской области начался основной период сдачи ЕГЭ. 1 июня в расписании — три предмета по выбору: химия, история и литература. По данным департамента образования Томской области, историю выбрали 650 человек, химию – 665, литературу – 277.

ЕГЭ в общей сложности будет сдавать 6 241 человек, из которых 5 391 — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.

Даты основного этапа ЕГЭ-2026:

История — 1 июня (понедельник).

Литература — 1 июня (понедельник).

Химия — 1 июня (понедельник).

Русский язык — 4 июня (четверг).

Математика базового и профильного уровней — 8 июня (понедельник).

Обществознание — 11 июня (четверг).

Физика — 11 июня (четверг).

Биология — 15 июня (понедельник).

География — 15 июня (понедельник).

Иностранные языки (письменная часть) — 15 июня (понедельник).

Иностранные языки (устная часть) — 18, 19 июня (четверг, пятница).

Информатика — 18, 19 июня (четверг, пятница).

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике базового или профильного уровней.

В расписании предусмотрены дни для пересдач. В резервные дни ученики могут пересдать обязательные предметы — русский язык и математику, если не получилось набрать по ним минимум баллов. В резервные дни переписать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет.

Резервные дни основного периода ЕГЭ-2026

Литература, физика, русский язык, химия, информатика, иностранные языки (письменная часть) — 22 июня (понедельник).

География, обществознание, история, биология, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (устная часть) — 23 июня (вторник).

По всем учебным предметам — 24, 25 июня (среда, четверг).

Дополнительные дни

В расписании ЕГЭ есть дополнительные дни, когда выпускники 2026 года могут пересдать один из предметов, которые сдавали по выбору. В этом году это 8 и 9 июля. При пересдаче первый результат аннулируют и сохраняют только обновленные баллы.

