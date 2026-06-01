Более 1600 человек в Томской области 1 июня сдавали ЕГЭ

В Томской области начался основной период сдачи ЕГЭ. 1 июня в расписании — три предмета по выбору: химия, история и литература. По данным департамента образования Томской области, историю выбрали 650 человек, химию – 665, литературу – 277.
ЕГЭ в общей сложности будет сдавать 6 241 человек, из которых 5 391 — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей.
История — 1 июня (понедельник).
Литература — 1 июня (понедельник).
Химия — 1 июня (понедельник).
Русский язык — 4 июня (четверг).
Математика базового и профильного уровней — 8 июня (понедельник).
Обществознание — 11 июня (четверг).
Физика — 11 июня (четверг).
Биология — 15 июня (понедельник).
География — 15 июня (понедельник).
Иностранные языки (письменная часть) — 15 июня (понедельник).
Иностранные языки (устная часть) — 18, 19 июня (четверг, пятница).
Информатика — 18, 19 июня (четверг, пятница).
Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике базового или профильного уровней.
В расписании предусмотрены дни для пересдач. В резервные дни ученики могут пересдать обязательные предметы — русский язык и математику, если не получилось набрать по ним минимум баллов. В резервные дни переписать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет.
Литература, физика, русский язык, химия, информатика, иностранные языки (письменная часть) — 22 июня (понедельник).
География, обществознание, история, биология, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (устная часть) — 23 июня (вторник).
По всем учебным предметам — 24, 25 июня (среда, четверг).
В расписании ЕГЭ есть дополнительные дни, когда выпускники 2026 года могут пересдать один из предметов, которые сдавали по выбору. В этом году это 8 и 9 июля. При пересдаче первый результат аннулируют и сохраняют только обновленные баллы.
