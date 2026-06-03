Хозяина алабая в Томске обязали выплатить 100 тысяч за нападение на школьницу

Суд полностью удовлетворил требования прокурора Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Томска добилась взыскания компенсации с владельца собаки, напавшей на ребенка. Инцидент произошел в марте 2026 года в деревне Лоскутово: алабай атаковал 11-летнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы.

Проверка установила, что хозяин животного не обеспечил его безопасное содержание и выгул, что привело к причинению ребенку физической боли и моральных страданий. Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о защите прав несовершеннолетней.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ответчика выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фактическое исполнение решения поставлено на контроль в прокуратуре.

Владельцам собак напоминают о необходимости соблюдения правил выгула опасных пород. Использование намордника и поводка, а также контроль за поведением питомца помогают предотвратить трагические последствия и защитить окружающих от агрессии животных.

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