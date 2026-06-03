Житель Парабели заплатил 480 тысяч рублей за вылов одного осетра

Житель Парабельского района полностью оплатил ущерб за незаконную добычу редкой рыбы. Мужчина поймал осетра, занесенного в Красную книгу, и хранил его дома в морозильной камере. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФССП России по Томской области.
Суд приговорил браконьера к исправительным работам и взысканию ущерба в размере 480 тысяч рублей. Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства через Госуслуги, гражданин явился на прием к судебному приставу. Сотрудник ведомства разъяснила ему последствия уклонения от оплаты: уже арестованы денежные средства на банковских счетах, а в отношении принадлежащего ему автомобиля будет введен запрет на регистрационные действия с последующим арестом имущества. Также должника предупредили о начислении исполнительского сбора в случае просрочки платежа более чем на пять дней.
Опасаясь потери транспорта и дополнительных расходов, мужчина незамедлительно погасил долг в полном объеме.
Незаконный вылов водных биоресурсов наносит серьезный ущерб экологии региона. Строгий контроль со стороны правоохранительных органов и неотвратимость наказания призваны остановить браконьерство и сохранить популяции редких видов рыб в сибирских реках.
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