Житель Парабели заплатил 480 тысяч рублей за вылов одного осетра

Осетр — рыба, занесенная в Красную книгу. Фото: ФССП России по Томской области

Житель Парабельского района полностью оплатил ущерб за незаконную добычу редкой рыбы. Мужчина поймал осетра, занесенного в Красную книгу, и хранил его дома в морозильной камере. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФССП России по Томской области.

Суд приговорил браконьера к исправительным работам и взысканию ущерба в размере 480 тысяч рублей. Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства через Госуслуги, гражданин явился на прием к судебному приставу. Сотрудник ведомства разъяснила ему последствия уклонения от оплаты: уже арестованы денежные средства на банковских счетах, а в отношении принадлежащего ему автомобиля будет введен запрет на регистрационные действия с последующим арестом имущества. Также должника предупредили о начислении исполнительского сбора в случае просрочки платежа более чем на пять дней.

Опасаясь потери транспорта и дополнительных расходов, мужчина незамедлительно погасил долг в полном объеме.

Незаконный вылов водных биоресурсов наносит серьезный ущерб экологии региона. Строгий контроль со стороны правоохранительных органов и неотвратимость наказания призваны остановить браконьерство и сохранить популяции редких видов рыб в сибирских реках.

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