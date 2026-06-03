Прокуратура вернула жительнице Северска незаконно удержанную доплату к пенсии

Женщина не дополучала доплату к пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Северск Томской области защитила права 60-летней местной жительницы. Женщина обратилась в надзорный орган с жалобой на незаконное прекращение выплат региональной доплаты к пенсии по инвалидности. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что выплата надбавки была остановлена после переосвидетельствования, что противоречило законодательству о социальной защите инвалидов. В результате нарушений гражданка недополучила положенные ей денежные средства.

По представлению прокуратуры права женщины восстановлены. Ей произведен полный перерасчет социальной выплаты и компенсированы все утраченные суммы.

Соблюдение прав льготных категорий граждан находится на особом контроле правоохранительных органов. Своевременное обращение в прокуратуру помогает восстановить справедливость и получить все полагающиеся по закону меры социальной поддержки.

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