Томичей призвали поддержать проект парка у Савинского озера

Проект парка. Фото: Союз строителей Томской области

Проект благоустройства территории возле Савинского озера в Томском районе претендует на финансирование из федерального бюджета. Инициативная группа предлагает создать на площади 3,5 гектара Центральный парк отдыха и развлечений «Южный». О проекте рассказали сегодня в Союзе строителей Томской области.

План включает строительство детских и спортивных площадок, прогулочных зон, беседок и сцены. Савинское озеро, расположенное к востоку от поселка Зональная Станция, является единственным водоемом в границах населенного пункта. Летом оно служит естественным пляжем для местных жителей. В воде обитают щуки, судаки, форель, караси и другие виды рыб.

«Отсутствие иных водоемов в границах населенного пункта делает данную территорию безальтернативной точкой притяжения для отдыхающих. Благоустройство озера «Савинское» путем создания Центрального парка отдыха и развлечений «Южный» позволит организовать комфортную и безопасную среду для отдыха большого количества людей, сохранить и преумножить природный потенциал территории, повысить туристическую привлекательность и имидж Зональненского сельского поселения», — отметили авторы заявки.

Поддержать инициативу можно через платформу онлайн-голосования. Реализация проекта сделает зону отдыха более безопасной и комфортной для семей с детьми. Развитие инфраструктуры в пригороде способствует улучшению качества жизни томичей и сохранению природных ландшафтов региона.

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